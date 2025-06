Spaventoso schianto auto-moto all' incrocio | ragazzo grave al Civile

Un incidente spaventoso scuote Palazzolo sull'Oglio: un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un frontale tra moto e auto all'incrocio, lasciando la comunità sotto shock. La scena, drammatica e intensa, ha visto intervenire immediatamente i soccorritori, mentre le condizioni del giovane destano preoccupazione. La domanda che tutti si pongono ora è quali siano le cause di questo tragico scontro e come si possa prevenire eventi simili in futuro.

Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Civile di Brescia a seguito di un violento incidente in moto. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 giugno a Palazzolo sull'Oglio: la moto su cui viaggiava il giovane si è scontrata frontalmente con un'auto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Spaventoso schianto auto-moto all'incrocio: ragazzo grave al Civile

In questa notizia si parla di: Moto Schianto Auto Ragazzo

