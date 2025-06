Sparatoria in viale Toscana a Rozzano

Una tranquilla giornata di routine si è trasformata in un dramma urbano: una sparatoria nel parcheggio di viale Toscana a Rozzano ha lasciato un giovane di 25 anni ferito. Un episodio che, purtroppo, segna la seconda violenta esplosione di follia in appena sette giorni nella cittadina dell'hinterland sud di Milano. La comunità si interroga su come tornare alla serenità e garantire sicurezza a tutti i suoi cittadini.

, nel parcheggio antistante la Tim. Vittima un giovane di 25 anni raggiunto dai proiettili a una gamba. Si tratta della seconda sparatoria in una settimana nella cittadina dell'hinterland sud di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria in viale Toscana a Rozzano

