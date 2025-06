Sparatoria a Rozzano | gravissimo un giovane colpito da killer su un’automobile

Una sera drammatica a Rozzano: una sparatoria sconvolge la tranquillità del viale Toscana, lasciando un giovane di 25 anni gravemente ferito. Le forze dell'ordine sono già sul campo, ma le cause di questo episodio brutale restano ancora avvolte nel mistero. La comunità si chiede cosa abbia scatenato questa violenta aggressione e quali saranno le conseguenze. La vicenda si sviluppa in un contesto di indagini e tensioni che non si possono ignorare.

Rozzano (Milano), 6 giugno 2025 - Una sparatoria con si è verificata attorno alle 19:20 di questa sera in viale Toscana al civico 3. La vittima sarebbe un giovane di 25 anni sul posto i Carabinieri della compagnia di Corsico e un'ambulanza della Croce Viola di Rozzano. Il giovane sarebbe in gravi di condizioni e in codice rosso e ancora non sarebbe stato trasportato in ospedale. Mancano certezze sulle cause di quanto realmente accaduto. La zona è nel cuore del quartiere di piazza Alboreto. Pare che chi ha sparato sia arrivato a bordo di un'auto, L'agguato è avvenuto davanti l’ingresso della sede Tim, in un parcheggino laterale,. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria a Rozzano: gravissimo un giovane colpito da killer su un’automobile

