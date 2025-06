Sparatoria a Rozzano 25enne ferito da un colpo d’arma da fuoco | è grave in ospedale

Una sera di paura a Rozzano, quando un giovane di soli 25 anni è rimasto vittima di una sparatoria che ha sconvolto la tranquilla cittadina dell’hinterland milanese. Gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco, è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso. La comunità si stringe attorno alla famiglia del ragazzo mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su quanto accaduto. Continua a leggere.

Un 25enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco in una sparatoria che si è verificata questa sera a Rozzano, nell'hinterland a sud di Milano. Il ragazzo è stato portato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale Humanitas in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

