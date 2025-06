Spalletti veleni paure e accuse | l' Italia si giova già tutto

Luciano Spalletti e l'Italia si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella sfida verso i Mondiali 2024, affrontando ostacoli, veleni e paure che fanno parte del percorso. La sfida di Oslo, contro una Norvegia agguerrita, rappresenta un crocevia fondamentale per i successi azzurri. Tra tensioni e speranze, l’Italia dimostrerà ancora una volta la sua forza e determinazione nel perseguire il sogno mondiale.

Il cammino della Nazionale verso i Mondiali del prossimo anno parte da Oslo. Alle 20.45 (diretta Rai 1) gli Azzurri di Luciano Spalletti affronteranno la Norvegia nella terza giornata delle qualificazioni per il Campionato del mondo che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Una gara già decisiva per l’Italia, dato che i norvegesi rappresentano gli avversari più temibili del Girone I e sono partiti alla grande, con due successi nei primi due turni, contro Moldavia e Israele (nel mentre la Nazionale era impegnata in Nations League, nei quarti di finale persi contro la Germania). Perdere, insomma, significherebbe ritrovarsi a nove lunghezze dal primo posto, essenziale per evitare l’antipatico spareggio (a cui accede la seconda classificata di ogni girone). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it