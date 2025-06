Spalletti risponde fiero a chi ne chiede esonero o dimissioni dopo il disastro in Norvegia-Italia

Dopo la cocente sconfitta in Norvegia, Luciano Spalletti non si lascia abbattere e risponde con fermezza alle voci di esonero o dimissioni. Il commissario tecnico azzurro difende il suo progetto e la sua visione per il futuro della nazionale, dimostrando determinazione e fiducia nei propri mezzi. In un momento di crisi, la sua risposta è un chiaro messaggio: l’Italia merita di ripartire con coraggio e convinzione. Continua a leggere.

Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita persa clamorosamente dalla sua Italia contro la Norvegia nella prima sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Il CT azzurro difende le sue scelte: "Si va avanti con questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

