Luciano Spalletti analizza con sincerità la sconfitta contro la Norvegia, riconoscendo le aree di miglioramento come il primo gol evitabile e la difficoltà nel trovare spazi. Nonostante le sfide, conferma la fiducia nel gruppo attuale, sostenendo che si continuerà a lavorare per crescere e migliorare. È essenziale mantenere lo spirito di squadra e affrontare insieme le prossime sfide, perché solo così si può aspirare a risultati migliori.

Luciano Spalletti ai microfoni della Rai al termine di Norvegia-Italia 3-0. «Il primo gol poteva essere evitabile, poi negli spazi larghi hanno avuto individualità che ci hanno messo in difficoltà. Poi, dopo i gol loro sono ripiegati, era difficile trovare gli spazi, si sente la mancanza di giocatori in grado di fare l’uno contro uno». I fantasmi del passato. Ora questa sconfitta può mettere in discussione il progetto? «Faccio sempre capo a questo gruppo che io ho scelto, c’è da migliorare sotto certi aspetti, non possiamo concedere vantaggi come stasera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «primo gol evitabile, c’è da migliorare sotto certi aspetti. Si va avanti con questo gruppo»

