Luciano Spalletti, nel pre gara di Norvegia-Italia, ha sottolineato l'importanza di questa sfida fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali. Con entusiasmo e determinazione, il ct azzurro ha evidenziato come Coppola abbia tutte le qualità per arginare Haaland, uno dei giocatori più temuti. La tensione cresce, e le parole di Spalletti sono un invito a credere nella forza della nostra Nazionale: la vittoria è vicina, e tutto può succedere.

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara di Norvegia Italia Manca pochissimo a Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. Ecco le dichiarazioni del ct degli azzurri, Luciano Spalletti, rilasciate a Rai Sport. Le parole: PAROLE – «Sensazioni? . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti nel pre gara: «Sappiamo l’importanza della partita. Coppola? Ha tutte le qualità per fermare Haaland»

