Spalletti lo spedisce in tribuna UFFICIALE | escluso per Norvegia-Italia

Luciano Spalletti ha deciso di sorprendere tutti: lo spedisce in tribuna ufficiale durante la delicata trasferta in Norvegia, un passo cruciale nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Un gesto che solleva domande e crea aspettative sul futuro degli Azzurri. La sfida si preannuncia imperdibile: l’Italia di Spalletti contro Haaland e la Norvegia, un incrocio da non fallire per mantenere viva la corsa alla qualificazione.

L’Italia di Luciano Spalletti attesa questa sera dalla delicata trasferta sul campo della Norvegia, match valido per le Qualificazioni al prossimo Mondiale Match fondamentale questa sera per l’ Italia di Luciano Spalletti, che sarĂ di scena in casa della Norvegia dello spauracchio Haaland per l’esordio nel girone delle Qualificazioni al prossimo Mondiale. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it Incrocio da non fallire per gli Azzurri, di fronte all’antagonista diretta per il primo posto nel raggruppamento e la qualificazione diretta per la rassegna iridata del 2026. Spalletti dovrĂ fare a meno di diverse pedine per la gara di Oslo: a Buongiorno, Calafiori e Gabbia si è unito anche Kean nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti lo spedisce in tribuna, UFFICIALE: escluso per Norvegia-Italia

In questa notizia si parla di: Spalletti Norvegia Italia Spedisce

Ravezzani consiglia Spalletti: «Contro la Norvegia convocherei lui! Non capisco questo ostracismo nei suoi confronti…» - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso con entusiasmo sulla scelta di convocare Spalletti in vista della sfida contro la Norvegia.

Spalletti lo spedisce in tribuna, UFFICIALE: escluso per Norvegia-Italia - L'Italia affronta la Norvegia nel match valevole per le Qualificazioni al prossimo Mondiale: le scelte del Ct azzurro Spalletti ... Riporta calciomercato.it

Italia-Norvegia: Spalletti affronta le sfide delle qualificazioni mondiali - Nel giro di pochi giorni sono tornati a casa Buongiorno, Gabbia, Locatelli, non è neanche arrivato Acerbi e ieri ha salutato la compagnia anche Moise Kean: risentimento muscolare alla coscia destra, ... Scrive msn.com

Norvegia-Italia, il ct Spalletti: â€śÈ la partita che può portarci al Mondiale” - Siamo alla vigilia di una partita molto importante per il futuro della nostra Nazionale di calcio: Norvegia-Italia valida per il girone di qualificazione ... Secondo ecovicentino.it