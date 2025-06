Spalletti dopo Norvegia Italia 3-0 | Vado avanti con questo gruppo è il progetto migliore che abbiamo valutato

Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, Luciano Spalletti guarda avanti con determinazione. Il ct dell’Italia sottolinea che il progetto attuale rappresenta la miglior strada da seguire, nonostante le difficoltà emerse in questa sfida. Con un occhio rivolto al futuro, Spalletti resta convinto della crescita e del potenziale della squadra, rinvigorendo la fiducia dei tifosi e preparandosi a affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo.

Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato dopo la sconfitta contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Le dichiarazioni. Il ct dell’ Italia Luciano Spalletti è intervenuto a Rai Sport dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. COME SI SPIEGA – «Si spiega andando a vedere lo scorrimento, il primo gol poteva essere evitabile e poi negli spazi larghi con un paio di individualità ci hanno messo in difficoltà. Poi è stato tutto più difficile ». NESSUNA REAZIONE – «Dopo il 2-0 loro ripiegavano bene e la mancanza di giocatori che saltano l’uomo ha fatto la differenza». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com