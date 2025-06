Spalletti dopo il pesantissimo ko in Norvegia | Avanti con questo gruppo

Dopo un pesante ko in Norvegia, Luciano Spalletti analizza la difficile serata dell’Italia, evidenziando le criticità e le sfide da affrontare. La sua lucidità e determinazione emergono nelle parole che riflettono un momento di riflessione e un percorso verso il riscatto. Con queste premesse, l’allenatore si impegna a guidare il gruppo verso miglioramenti concreti, perché il cammino verso il successo è ancora tutto da scrivere.

"Il primo gol era evitabile. Negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà. Tutto è poi diventato più complicato. Dopo il 2-0 hanno aspettato bene nella loro metà campo ed era difficile trovare spazi. La mancanza di giocatori che saltano l’avversario fa la differenza". Queste le parole del ct azzurro Luciano Spalletti ai microfoni di Rai 1 al termine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spalletti dopo il pesantissimo ko in Norvegia: "Avanti con questo gruppo"

In questa notizia si parla di: Spalletti Pesantissimo Norvegia Avanti

Italia, emergenza difesa per Spalletti: altro stop pesantissimo - L'Italia è in emergenza! Con il CT Spalletti che deve affrontare un altro stop pesantissimo in difesa, l’atmosfera si fa tesa in vista del cruciale match con la Norvegia.

Spalletti dopo il pesantissimo ko in Norvegia: "Avanti con questo gruppo" - "Il primo gol era evitabile. Negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà. Tutto è poi diventato più complicato. Dopo il 2-0 hanno aspettato bene nella loro ... Segnala msn.com

Italia, Spalletti non molla dopo la figuraccia in Norvegia: "Vado avanti". Ma arrivano le scuse di Donnarumma - Italia travolta in Norvegia e Mondiali già a rischio, ma Spalletti non si dimette. Il gesto da capitano vero di Donnarumma: Serve un esame di coscienza. Scrive sport.virgilio.it

Norvegia-Italia 3-0, Spalletti: “Primo gol evitabile ma vado avanti con questi giocatori” - Il ct della Nazionale: “Negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà e poi è stato tutto più difficile anche perché sul 2-0 loro si sono chiusi. Ma il proge ... Lo riporta msn.com