Spalletti alla Rai | La mancanza di giocatori che saltano l’uomo ha fatto la differenza avanti con questo gruppo

L’esordio dell’Italia alle qualificazioni per il Mondiale 2026 si trasforma in una delusione pesante: la sconfitta 3-0 contro la Norvegia lascia molto su cui riflettere. Lucido e deciso, il CT Spalletti analizza le lacune della squadra, tra cui la mancanza di giocatori capaci di saltare l’uomo e creare imprevedibilità. Una partita che segna un punto di partenza e una sfida da affrontare con determinazione e coraggio.

Esordio amaro per l'Italia alle qualificazioni per i Mondiali del 2026. La Norvegia supera gli azzurri con un netto 3-0. Le parole del CT Spalletti. Ha assunto i contorni di un disastro sportivo l'esordio dell' Italia alle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Gli azzurri escono da Oslo con le ossa rotte, sconfitti con un eloquente 3-0. Al termine della gara, il CT Spalletti ha commentato la gara ai microfoni della Rai. SPIEGAZIONI – «Si spiega andando a vedere lo scorrimento, il primo gol poteva essere evitabile e poi negli spazi larghi con un paio di individualità ci hanno messo in difficoltà.