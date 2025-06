Spal niente iscrizione è addio alla serie C | il bonifico non è arrivato

La corsa verso la Serie C si ferma improvvisamente: senza il bonifico atteso, la Spal rischia di perdere l’opportunità di mantenere il proprio status nel calcio professionistico. A pochi minuti dalla scadenza, l’incertezza e le polemiche aumentano, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in sospeso. La partita più difficile ora si gioca fuori dal campo: riuscirà la società a trovare una soluzione prima che sia troppo tardi?

Ferrara, 6 maggio 2025 – La deadline per iscriversi al campionato di serie C è fissata alle 23,59, ma di fatto la Spal è da considerarsi fuori dal calcio professionistico. Il bonifico tanto atteso che il presidente Tacopina avrebbe dovuto inviare dagli Stati Uniti (circa tre milioni di euro più una fideiussione da 700mila euro) infatti non è mai arrivato, e già da stamattina si avvertiva la netta sensazione che il club biancazzurro non ce l'avrebbe fatta. Un disastro sportivo e sociale, che coinvolge una città intera. La Spal ripartirà dall' Eccellenza, se qualcuno troverà le risorse per iscriverla al campionato, mentre tutti i tesserati sono liberi di trovarsi una sistemazione.

In questa notizia si parla di: Spal Serie Bonifico Arrivato

