La passione per il calcio si trasforma in un gesto di solidarietà: l’Under 16 della Spal, guidata dall’allenatore Eros Schiavon, ha donato 20 kit gioco ai piccoli pazienti dell’Ospedale di Cona. Un atto che dimostra come lo sport possa essere anche un ponte di speranza e rinascita. Durante l’anno, ogni sconfitta in allenamento ha contribuito a questo nobile obiettivo, facendo emergere il vero valore del team. La forza dello sport, più che mai, è nel cuore.

L’allenatore della squadra Under 16 della Spal, Eros Schiavon, assieme ai giovani calciatori e al suo staff, hanno deciso di donare ai bambini del reparto di Pediatria e DH Oncoematologico Pediatrico dell’ Ospedale di Cona 20 kit gioco. Durante l’anno sportivo lo staff tecnico ha introdotto una “multa simbolica” di 1 euro per ogni calciatore che usciva sconfitto dalle partitelle di allenamento settimanali. Un piccolo contributo che, settimana dopo settimana, è cresciuto fino a diventare un vero e proprio fondo per una buona causa. L’Azienda ospedaliera universitaria ringrazia mister Schiavon, i suoi ragazzi e tutto lo staff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, la under 16 dona giochi ai piccoli pazienti

