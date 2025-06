Spal a rischio | iscrizione in serie C appesa a un bonifico dagli USA

L’incertezza avvolge il futuro dello Spal, con l’iscrizione in Serie C pendente da un bonifico proveniente dagli USA. Tifosi in apprensione e speranze in bilico, mentre la minaccia di una retrocessione rischia di tornare prepotentemente. Le emozioni sono intense: ansia, rabbia e frustrazione si mescolano in un turbine di sentimenti. La squadra si trova a un passo dal precipizio, ma c’è ancora una via d’uscita se si agisce in fretta e con decisione.

Ansia, agitazione, preoccupazione e inquietudine, ma anche rabbia e frustrazione. Sono i sentimenti che da ieri mattina animano i tifosi biancazzurri, alle prese con la minaccia concreta di una discesa negli inferi dei dilettanti che sembrava essere ormai alle spalle. Dopo la vittoria contro il Milan Futuro ai playout in molti avevamo tirato un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, che invece si sta materializzando a bocce ferme. Sotto forma di mancata iscrizione al prossimo campionato di serie C. Proprio così, il termine è fissato per oggi alle 23,59 e ieri sera intorno alle 20 non risultava arrivato a destinazione alcun bonifico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal a rischio: iscrizione in serie C appesa a un bonifico dagli USA

