Spaccio e tentato furto | sette persone in manette

Sette persone finite in manette tra spaccio e tentato furto: un bilancio che testimonia l'impegno costante dei Carabinieri nel garantire sicurezza nel Nord Milano. A Sesto, un intervento ha portato al sequestro di droga e materiale illecito, evidenziando l'intensità delle operazioni di controllo. La lotta alla criminalità prosegue senza sosta, perché la tranquillità delle nostre comunità merita il massimo impegno e determinazione.

Sette persone in manette per spaccio e tentato furto. È il bilancio dell’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri nel territorio del Nord Milano. A Sesto il conducente di un furgone è stato fermato in via Marx e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Nella perquisizione domiciliare i militari hanno trovato altri 229 grammi di hashish. Il 36enne, italiano con precedenti, è stato portato in carcere. Obbligo di firma per un 52enne italiano, che in casa nascondeva 37 grammi di cocaina, 9 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, oltre al kit per dosare la droga e la somma di 120 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccio e tentato furto: sette persone in manette

