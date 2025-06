Spaccio e furto i reati più ’percepiti’ Violenza di genere | 132 episodi

I reati più percepiti nella nostra provincia, come spaccio, furto e violenza di genere, mostrano segnali di crescita, ma aumentano anche gli arresti e le denunce grazie all’impegno incessante delle forze dell’ordine. I carabinieri provinciali, nel loro 211° anniversario, continuano a lavorare con dedizione per garantire la sicurezza dei cittadini. I...

Aumentano gli arresti, 184 (+10,84%), e le denunce, 1.505 (+15,28%) nell’ultimo anno di attività dei carabinieri provinciali, che ieri hanno festeggiato il 211esimo anniversario della fondazione dell’Arma. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa: "La nostra storia è fatta di grandi eroismi e di piccoli e sconosciuti sacrifici quotidiani, accomunati da un unico scopo: la sicurezza della cittadinanza". "I reati predatori e quelli connessi allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti sono quelli più percepiti - sottolinea il comando provoinciale – e l’Arma ternana, al riguardo, nell’azione di contrasto ha provveduto a trarre in arresto nella flagranza o su provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria 15 persone per furto, denunciandone 114, mentre 8 sono state le persone deferite per il reato di rapina, con 3 arresti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccio e furto i reati più ’percepiti’. Violenza di genere: 132 episodi

In questa notizia si parla di: Spaccio Reati Percepiti Furto

