Spaccio di droga e subaffitto in nero | ecco cosa succedeva nel condominio occupato in via dei Leo

Nel cuore di via dei Leo, un condominio occupato si trasforma in un centro di attività illecite: spaccio di droga e subaffitti in nero alimentano un clima di tensione e insicurezza. Tra denunce, interventi delle forze dell’ordine e un costante andirivieni sospetto, la situazione ha ormai raggiunto un punto critico. Ma cosa si nasconde dietro queste mura? La risposta rivela un sistema complesso e pericoloso, da affrontare con fermezza e decisione.

Un appartamento ceduto in subaffitto a diverse persone e intorno al quale sembra gravitasse un giro di stupefacenti che ha portato a svariate denunce nel corso dell’ultimo anno. Oltre a questo, un andirivieni sospetto a qualsiasi ora e costanti interventi delle forze dell’ordine all’interno del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Spaccio di droga e subaffitto in nero: ecco cosa succedeva nel condominio "occupato" in via dei Leo

