Spaccio di cocaina davanti alle scuole la polizia osserva | un ragazzo finisce in carcere

Spaccio di cocaina davanti alle scuole in via Cappuccina: la polizia di Mestre, vigile e pronta all’azione, ha intercettato uno scambio illecito a poca distanza dai giovani studenti. Grazie all’intuizione degli agenti, il venditore e gli acquirenti sono stati fermati, garantendo la sicurezza dei più giovani. È finito in carcere il giovane che, con questo gesto irresponsabile, aveva messo a rischio il benessere della comunità.

Spaccio davanti alle scuole in via Cappuccina: i poliziotti del commissariato di Mestre osservano lo scambio a poca distanza e arrivano a bloccare lo smercio, il venditore e anche gli acquirenti, altri due ragazzi, identificati e segnalati in prefettura. È finito in carcere il giovane che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Spaccio di cocaina davanti alle scuole, la polizia osserva: un ragazzo finisce in carcere

In questa notizia si parla di: Spaccio Davanti Scuole Carcere

Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Un episodio choc ha scosso Tor Bella Monaca: una croce, simbolo di speranza, è stata trovata abbandonata in una discarica a cielo aperto.

Spaccio di cocaina davanti alle scuole, la polizia osserva: un ragazzo finisce in carcere - È stato il 29 maggio quando i poliziotti del commissariato di Mestre che osservano i movimenti vicino agli istituti hanno visto la scena del passaggio degli involucri di nylon a due giovani e hanno fe ... Segnala veneziatoday.it

La centrale dello spaccio. Gli arrestati in silenzio, in otto restano in carcere - Hashish a fiumi: gli interrogatori dei giovani finiti nella rete dei carabinieri. Soltanto in un caso il giudice Daniela Bellesi ha disposto i domiciliari. msn.com scrive

Gragnano: 30enne arrestato per spaccio davanti ad una scuola - A Gragnano, nei pressi di un istituto superiore, un 30enne è stato arrestato per spaccio davanti ad una scuola. L'uomo residente ... stato arrestato ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Segnala msn.com

CN24 | Vendevano la droga davanti alle scuole. 18 rom finiscono in manette