Sottoposto agli arresti domiciliari viene riconosciuto in un parco | uomo nei guai

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari viene scoperto in un parco da una carabiniera fuori servizio, mettendo a rischio la sua libertà. L’episodio, avvenuto mercoledì 4 giugno nel pomeriggio a Ferrara, solleva questioni sulla sicurezza e sul rispetto delle restrizioni imposte dalla legge. Per scoprire come si è conclusa questa vicenda e altri aggiornamenti, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.

Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma è stato riconosciuto in un parco da una carabiniera fuori servizio. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio dello scorso mercoledì 4 giugno. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Nella circostanza, una militare della Stazione di Cento libera. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sottoposto agli arresti domiciliari, viene riconosciuto in un parco: uomo nei guai

In questa notizia si parla di: Sottoposto Agli Arresti Domiciliari

L’uomo è stato fermato nei pressi della via Marconi. A seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Partecipa alla discussione

Il primo cittadino è sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di Corruzione. Avrebbe incassato una tangente di 100mila euro Partecipa alla discussione

Presunta corruzione su gare d'appalto, arresti domiciliari per sindaco Molfetta - (Adnkronos) - Il sindaco di Molfetta, in provincia di Bari, Tommaso Minervini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento del gip del tribunale di Trani. Le indagini ... Come scrive msn.com

Gela, agli arresti domiciliari eludeva i controlli recandosi in ospedale con l’ambulanza fino a tre volte al giorno: in carcere 38enne - L’uomo, insofferente agli arresti domiciliari, con la scusa di accusare malori è evaso più volte, inoltrando in pochi giorni 15 chiamate al 118, mettendo in crisi il sistema di emergenza. Si legge su ilfattonisseno.it

Due arresti per evasione dagli arresti domiciliari a Napoli in 24 ore - Due arresti a Napoli per violazione degli arresti domiciliari: un 44enne per rapina aggravata a vico pergole e un 33enne nigeriano per spaccio e resistenza in corso Garibaldi. Come scrive gaeta.it

Ginosa: arrestato 47enne evaso dagli arresti domiciliari, scoperta una sofisticata via di fuga