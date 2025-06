sos disagio giovanile occorre fare squadra

Il disagio giovanile rappresenta una sfida crescente che richiede l’impegno di tutti. L’aumento di consumo di sostanze, le tensioni famigliari e i problemi psichici sono segnali di un bisogno urgente di solidarietà e intervento condiviso. Solo facendo squadra tra istituzioni, famiglie e giovani possiamo cambiare rotta e offrire un futuro più sicuro e sereno. È tempo di agire insieme, perché la speranza si costruisce unendo le forze.

Il disagio giovanile, l’uso sempre più frequente di stupefacenti e l’aumento della conflittualità, anche violenta, tra le mura familiari, dietro cui spesso si hanno problemi psichici, abuso di sostanze e alcol. Sono i temi caldi posti all’attenzione della collettività dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Fragalà, in occasione del 211° della fondazione del corpo. Una ricorrenza celebrata alla presenza di numerose autorità in piazza Loggia, a simboleggiare la centralità della presenza dell’Arma nella quotidianità dei cittadini. Negli ultimi 12 mesi i militari, forti di 83 carabinieri e 15 nuovi marescialli arrivati in provincia, hanno svolto 53mila servizi preventivi, gestito 65mila richieste di intervento al 112, proceduto per il 94% dei reati (denunciati), eseguito quasi mille arresti in flagranza, denunciato 9mila persone, incontrato 12mila studenti per promuovere l’educazione alla legalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it