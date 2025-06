Sorteggio del calendario Serie A 2025 2026 il Napoli apre a Sassuolo | tutte le giornate

Il sorteggio ufficiale della Serie A 2025/2026 ha avuto luogo al Teatro Regio di Parma, svelando il calendario completo. La stagione prenderà il via nel weekend del 22-24 agosto, con il Napoli che aprirà il campionato in trasferta a Sassuolo. Dopo il trionfo dello scorso anno, i tifosi sono ansiosi di scoprire tutte le sfide che attendono le loro squadre e vivere un'altra emozionante annata di calcio italiano.

Si sta svolgendo oggi, venerdì 6 giugno 2025, al Teatro Regio di Parma il sorteggio ufficiale del calendario della Serie A 20252026. L'evento ha svelato gli abbinamenti del primo turno di campionato, che prenderà il via nel weekend del 22-24 agosto. Dopo una stagione 20242025 che ha visto il Napoli conquistare il suo quarto scudetto storico, ora è tempo di voltare pagina e prepararsi a una nuova avventura che si preannuncia avvincente. La prima giornata gli azzurri la giocheranno in trasferta contro il Sassuolo. IL CALENDARIO COMPLETO:. 1^ GIORNATA (24 AGOSTO 2025) Atalanta-Pisa.

