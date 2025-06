Sorteggio calendario Serie A 2025 26 | c’è Chiellini a rappresentare la Juventus! Insieme a lui Marotta | la FOTO va subito virale

Il sorteggio del calendario Serie A 2025/26 ha regalato un momento speciale: Giorgio Chiellini, simbolo indiscusso della Juventus, ha presenziato insieme a Giuseppe Marotta, rafforzando il legame tra storia e futuro bianconero. La foto, già virale sui social, cattura l’emozione di questa nuova avventura. È il segnale di un campionato che promette emozioni e grandi sfide: restate con noi per scoprire tutto sul percorso della Juventus!

Sorteggio calendario Serie A 202526: c'è Chiellini a rappresentare la Juventus! Insieme a lui anche Giuseppe Marotta: la FOTO va subito virale. Oggi si sono tenuti i sorteggi del calendario relativo al prossimo campionato di Serie A per la stagione 202526 ( clicca nel link per scoprire l'intero percorso della squadra allenata da Igor Tudor ). A rappresentare la Juventus alla cerimonia c'era Giorgio Chiellini. Affianco all'ex capitano bianconero, oggi perno della nuova dirigenza, c'era il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta.