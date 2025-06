Sorteggio calendario Serie A 2025 2026 streaming e diretta tv | dove vedere orario canale

Il sorteggio del calendario della Serie A 2025/2026 rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, pronti a scoprire date, orari, canali e accoppiamenti delle prossime partite. Oggi, 6 giugno 2025, alle 18.30, si svelano le sfide che annunceranno la nuova stagione. Restate con noi per non perdere nessuna novità su streaming, diretta TV e tutte le informazioni utili per vivere al massimo il campionato!

Sorteggio calendario Serie A 2025 2026 streaming e diretta tv: dove vedere, orario, a che ora, canale, date, soste, partite, accoppiamenti, giornate. Oggi, 6 giugno 2025, alle ore 18.30 si svolge il sorteggio del calendario della Serie A 2025 2026. Un momento molto atteso da tifosi e appassionati, che vogliono scoprire con chi giocher√† la propria squadra del cuore e iniziare a organizzare le trasferte. Il¬†Napoli campione¬†d‚ÄôItalia,¬†guidato ancora da Antonio Conte, conoscer√† quindi il percorso che dovr√† affrontare per provare a difendere il titolo conquistato nella stagione appena conclusa. Sono in totale 380 le partite di Serie A previste per la stagione 20252026. 🔗 Leggi su Tpi.it ¬© Tpi.it - Sorteggio calendario Serie A 2025 2026 streaming e diretta tv: dove vedere, orario, canale

