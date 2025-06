Sorpresa in stazione centrale a Bologna arriva il nuovo treno Rock in assetto Viva Riccione

E' tutto pronto per il debutto del “Treno Riccione”: un convoglio Rock di Trenitalia Tper completamente personalizzato che, per i prossimi due anni, diventerà l’ambasciatore itinerante della città e dei parchi del gruppo Costa Edutainment. Il nuovo convoglio è stato presentato nella mattinata di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sorpresa in stazione centrale a Bologna, arriva il nuovo treno Rock in assetto "Viva Riccione"

