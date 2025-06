Sori una giornata senza acqua | le vie coinvolte

A Sori, martedì 10 giugno 2025, una giornata senza acqua trasformerà le vie coinvolte in un vero e proprio scenario di manutenzione programmata. Dalle 8.30 alle 19, alcune zone resteranno senz'acqua, causando disagi ma garantendo interventi fondamentali per migliorare il servizio. Scopri l'elenco completo delle vie interessate e preparati a vivere questa breve interruzione, perché un'attenzione puntuale ai lavori è essenziale per un futuro più efficiente.

Lavori programmati di manutenzione della rete idrica a Sori; niente acqua martedì 10 Giugno 2025 dalle ore 8.30 alle ore 19 in alcune vie. Di seguito l'elenco completo. Stangata bolletta dell'acqua, quanto si paga a Genova e in Liguria: tutti i dati sui rincari Niente acqua a Sori, le vie.

