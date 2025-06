Sono stata pedinata da un pedofilo quando ero bambina Il sesso con George Clooney? Credo di aver fatto qualcosa di sbagliato… | parla Violante Placido

Violante Placido svela con coraggio e sincerità le sfide di una vita segnata da traumi e incomprensioni. Figlia d’arte e donna forte, si apre in un’intervista al settimanale “F”, raccontando il peso delle molestie subite durante l’infanzia, i momenti di dubbio e le scelte difficili, come quella riguardante George Clooney. Un percorso di verità e rinascita che ci invita a riflettere sulla forza di affrontare il passato per riscrivere il proprio presente.

Le molestie, il pedofilo che la seguì da bambina e quell’incomprensione con George Clooney. Violante Placido, figlia d’arte di Michele Placido e Simonetta Stefanelli, si racconta in una lunga intervista al settimanale “F”, ripercorrendo le ferite, le gioie e le complesse dinamiche di una vita e una carriera vissute all’ombra di due genitori “dalla personalità fortissima”. “Ho detto dei no, forse ho sbagliato, e ho frenato la corsa”, ammette candidamente, spiegando la sua traiettoria professionale. “Per questo, quando ho iniziato a fare questo lavoro, spiegavo sempre che volevo una carriera ‘al trotto’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata pedinata da un pedofilo quando ero bambina. Il sesso con George Clooney? Credo di aver fatto qualcosa di sbagliato…”: parla Violante Placido

In questa notizia si parla di: Pedofilo Bambina George Clooney

Violante Placido: «Mio padre si sente un predestinato. Ho un disturbo e fui pedinata da un pedofilo». La scena di sesso con George Clooney - La carriera di Violante Placido? Al trotto. Si, la racconta così al settimanale "F". «Ho detto dei no, forse ho sbagliato, e ho frenato la corsa. Per questo, quando ho ... Da leggo.it

Violante Placido: «Mio padre si sente un predestinato. A 11 anni fui pedinata da un pedofilo». La scena di sesso con George Clooney - La carriera di Violante Placido? Al trotto. Si, la racconta così al settimanale "F". «Ho detto dei no, forse ho sbagliato, e ho ... Scrive msn.com

Violante Placido si racconta: «Mio padre? Non ha mai creduto in me come attrice» - La carriera di Violante Placido? Al trotto. Si, la racconta così al settimanale F. «Ho detto dei no, forse ho sbagliato, e ho frenato la corsa. Per questo, quando ho iniziato ... Secondo msn.com

Brad Pitt & George Clooney #wolfs #bradpitt #movie