Sono saltati tutti i giochini Mario Adinolfi scoperta all’Isola dei Famosi | l’accordo segreto

È stata una serata turbolenta e carica di tensioni quella andata in onda il 4 giugno all’Isola dei Famosi 2025. Protagonista, suo malgrado, Jasmin Salvati, che ha vissuto uno dei momenti più complicati della sua permanenza in Honduras. Finita al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni infelici rivolte a Chiara Balistreri, la naufraga ha provato a ricucire lo strappo con delle scuse pubbliche. Ma le sue parole non sono bastate: la frattura con il gruppo appare evidente, e il voto dei compagni ha parlato chiaro. Jasmin è finita in nomination e, almeno davanti alle telecamere, ha accolto la decisione con umiltà: “Me l’aspettavo e me la merito questa settimana”, ha dichiarato con amarezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it