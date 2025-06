Sono rimasta paralizzata al mio addio al nubilato dal petto in giù Tutto è successo per uno stupidissimo incidente | lo sfogo della futura sposa Carla Horton

Carla Horton, 44 anni, ha visto la sua vita cambiare in un istante durante il suo addio al nubilato a Skegness, in Inghilterra. Un gesto avventato, un errore di valutazione e tutto si è trasformato in un dramma: la futura sposa ora è paralizzata dal petto in giù. La sua storia, un mix di dolore e incredulità, ci ricorda quanto siano fragili i momenti di leggerezza e l’importanza di riflettere prima di agire.

La 44enne Carla Horton è rimasta paralizzata dal petto in giù, a poche settimane dal suo matrimonio, per un “errore di valutazione” durante i festeggiamenti per il suo addio al nubilato a Skegness, in Inghilterra. “Ho fatto un errore di valutazione stupido durante il mio addio al nubilato – ha confessato Carla a BirminghamLive -. Ho provato a fare un numero acrobatico per gioco, per il quale credo di essere troppo vecchia, così mi sono fratturata la parte superiore del collo. Sono rimasta paralizzata dal petto in giù”. Carla è svenuta per un attimo e in seguito si è resa conto di non riuscire a muoversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono rimasta paralizzata al mio addio al nubilato dal petto in giù. Tutto è successo per uno stupidissimo incidente”: lo sfogo della futura sposa Carla Horton

