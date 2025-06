Sono la figlia di Stefano D’Orazio lo ha riconosciuto un tribunale Ho deciso di parlare perché a tutto c’è un limite | il lungo post di Francesca Michelon e il testamento del musicista annullato

Dopo anni di silenzio e attese, Francesca Michelon rompe il suo lungo muro di riserbo. Con coraggio e determinazione, condivide la sua verità, svelando dettagli sconvolgenti sulla scoperta della sua identità e il riconoscimento ufficiale da parte del tribunale di Roma. È arrivato il momento di fare chiarezza su una storia intricata e toccante, perché a tutto c’è un limite, e questa è la sua verità.

Dopo un lunghissimo silenzio, Francesca Michelon ha deciso di parlare. E lo fa a due mesi dalla sentenza del tribunale di Roma che ha riconosciuto che Stefano D’Orazio, è suo padre. “Un chiarimento dopo tanti anni di sussurri e congetture”, lo definisce la quarantenne, che nel 2006 ha scoperto di essere la figlia mai riconosciuta dal batterista dei Pooh, nata da una relazione con Oriana Bolletta, a sua volta sposata con Diego Michelon. “Non ho mai esternato nulla, perché mi sono sempre detta che, alla fine, sono questioni molto personali e so di non dover spiegazioni a nessuno. Di natura sono una persona estremamente riservata e, nonostante le tante provocazioni, sia pubbliche che private, come post di persone a me completamente estranee che si sono permesse di giudicarmi, o peggio ancora offendermi pesantemente non conoscendo nulla di me o di questa storia, ho sempre taciuto, cercando di farmi scivolare addosso tutto e di continuare la mia vita, tenendomi dentro ciò che scaturiva da questi accadimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono la figlia di Stefano D’Orazio, lo ha riconosciuto un tribunale. Ho deciso di parlare perché a tutto c’è un limite”: il lungo post di Francesca Michelon (e il testamento del musicista annullato)

