Sono di Gaza dove la tenacia non muore

In un luogo segnato da sofferenza e resilienza, la mia voce si leva come un grido di speranza e determinazione. Dalla terra di Gaza, dove ogni giorno si combatte per la vita stessa, desidero condividere la mia testimonianza, affinché il mondo ascolti e comprenda il coraggio di chi non si arrende di fronte all’orrore. Perché, anche nelle tenebre più profonde, la luce della speranza non si spegne mai.

Dall’apocalisse di Gaza, in presenza di una lunga morte, in un Paese dove la vita è diventata un atto quotidiano di sopravvivenza, vi scrivo la mia testimonianza sanguinante – io, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sono di Gaza, dove la tenacia non muore

