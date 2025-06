Sono cresciuta in mezzo alla pasta | Anita Menna brand manager di Pasta Garofalo racconta la sua vita nell' azienda di famiglia

Sono cresciuta tra farina e umidità, immersa nelle linee di produzione di Pasta Garofalo. Anita Menna, brand manager di questa eccellenza italiana, condivide il suo viaggio tra tradizione e innovazione, tra passione familiare e crescita costante. Un racconto che celebra le radici profonde e la volontà di continuare a portare nel mondo il sapore autentico della nostra pasta. Scopri come l’amore per il lavoro si trasforma in successo duraturo.

Correre e giocare tra le linee di produzione della pasta, e vedere l'azienda crescere anno dopo anno, fino a diventare uno dei leader di mercato: ecco la storia dell'ultima generazione a capo di Pasta Garofalo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Sono cresciuta in mezzo alla pasta»: Anita Menna, brand manager di Pasta Garofalo, racconta la sua vita nell'azienda di famiglia

