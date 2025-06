Solidarietà e sorrisi al Cospea Village | asta di beneficenza con l’imitatrice Emanuela Aureli

Un’atmosfera di solidarietà e sorrisi ha invaso il Cospea Village di Terni, dove si è tenuta l’asta benefica “A come amore, A come Africa – Ce la ‘Pozzo’ fare”. L’evento, promosso dal centro commerciale in collaborazione con La Terra di Piero e il patrocinio del Comune, si concluderà domenica 8 giugno. Un’occasione unica per unire cuore e solidarietà, contribuendo a fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.

