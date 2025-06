solgomma ha 70 anni l azienda taglia un traguardo storico proiettata nel futuro

Solgomma di Empoli celebra con orgoglio i suoi 70 anni di eccellenza, un traguardo che testimonia passione, innovazione e resilienza nel settore della gomma. Dalla tradizione artistica alle frontiere della tecnologia spaziale, l’azienda si proietta verso il futuro con la stessa determinazione di sempre. Un viaggio straordinario che ha trasformato una storia locale in un esempio di successo globale, e che continuerà a scrivere nuove pagine di innovazione e progresso.

Empoli, 6 giugno 2025 – Nascere nel secolo scorso lavorando la gomma e continuare a farlo fino a oggi, arrivando a fornire ‘pezzi’ delle mani robotiche che l’Università di Pisa e l’Istituto Sant’Anna sfornano ormai da alcuni anni, senza dimenticare i rivestimenti per i serbatoi di carburante dei razzi dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), non è certo un risultato da poco. Questo miracolo è stato possibile grazie alla Solgomma di Empoli, sede in via Carraia, che si sta preparando a celebrare i 70 anni di vita della società, nata nel 1955 come società di fatto, poi Snc e infine Spa. A dare vita all’esperienza furono tre soci lavoratori: Ottorino Talini, Giuseppe Menniti e Mario Bianconi, poi sostituiti dai figli: Stefano Talini, Andrea Menniti e Daniele Bianconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it