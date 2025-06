Sold out la cena con il generale Vannacci parla del programma

Sold out la cena con il generale Vannacci, un evento che ha acceso il dibattito politico in Toscana. La discussione si concentra sul suo possibile ruolo nel programma e sulla sua candidatura alle elezioni regionali autunnali. Atteso oggi alle 18.30 al ristorante Il Lago Verde di Serravalle, Vannacci potrebbe diventare il simbolo di un nuovo centrodestra unito. E chissà , forse alla fine sarà lui il candidato ideale per guidare la regione verso un futuro diverso.

E chissà che alla fine non sia lui, il candidato unico del centrodestra alle elezioni regionali in programma il prossimo autunno in Toscana. Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, è atteso oggi alle 18.30 circa al ristorante Il Lago Verde di Serravalle, in occasione dell’appuntamento organizzato dal team "Lupi di Toscana" del movimento "Il mondo al contrario", nato sulla scia del saggio che ha trasformato il militare in un personaggio di primo piano della politica italiana. Silvia Pellegrini, responsabile del team organizzatore, spiega che "le prenotazioni per la cena che si terrà subito dopo con l’europarlamentare hanno superato le più rosee aspettative". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sold out la cena con il generale. Vannacci parla del programma

In questa notizia si parla di: Generale Vannacci Programma Sold

Lega, il generale Vannacci pronto a diventare il vice di Salvini: per lui un posto d’onore - La Lega si appresta a una svolta significativa: il generale Roberto Vannacci, noto per le sue posizioni controverse, sarà nominato vice segretario il 15 maggio.

Sold out la cena con il generale. Vannacci parla del programma - Sarà oggi al Lago Verde di Serravalle per l’incontro organizzato dai Lupi di Toscana. A sostegno dell’esponente leghista nasce pure il "Team Nembo Pistoia e Valdinievole" . Segnala msn.com

Il generale Vannacci fa impazzire il Pd: come si presenta a Quarta Repubblica - il programma di Nicola Porro su Rete4, con tanto di maglietta con su l'immagine del post del partito di Elly Schlein. Insomma, il Pd fa la campagna elettorale a Vannacci. Il generale nell ... Come scrive iltempo.it

Vannacci, il generale in cerca di una nuova ribalta - In altre parole, la carriera di Vannacci era già compromessa ... multietnica o multiculturale invisa al generale. Non siamo nemmeno al programma della giunta descritta nel film di Monicelli ... Come scrive huffingtonpost.it

Il Generale Vannacci deride il Generale Camporini: Era un mio competitor alle Europee, so che ...