Solbakken nel pre partita | Nonostante le assenze l’Italia è comunque forte Non mi aspettavo questo giocatore in campo…

Stale Solbakken, commissario tecnico della Norvegia, ha condiviso alcune riflessioni sul prossimo sfidante Italia nel pre partita. Nonostante le assenze importanti, la squadra azzurra si presenta comunque forte e determinata. Sorprende la presenza di un giocatore in campo che a molti non era prevedibile, aggiungendo un tocco di suspense alla sfida di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita all’Ullevaal Stadion promette emozioni e sorprese: ecco cosa ci aspetta.

Il commissario tecnico della Norvegia Stale Solbakken ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara del match congtro l’Italia Ci siamo, tra poco si giocherà Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. Ecco le parole del ct della Norvegia, Stale Solbakken, rilasciate a Rai Sport. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Solbakken nel pre partita: «Nonostante le assenze, l’Italia è comunque forte. Non mi aspettavo questo giocatore in campo…»

