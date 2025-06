Solari Spa con Aidas per semplificare gestione spese trasferte aziendali

Solari Spa, con oltre tre secoli di esperienza, si unisce ad Aidas, un innovativo progetto tecnologico, per rivoluzionare la gestione delle spese di trasferte aziendali. Grazie a questa collaborazione, i dipendenti avranno un supporto concreto e semplificato nella rendicontazione delle spese, aumentando efficienza e trasparenza. Una svolta che promette di migliorare significativamente il modo di lavorare in azienda, rendendo più facile e rapido ogni processo.

(Adnkronos) – Fornire un supporto concreto ai dipendenti nella rendicontazione delle spese di trasferta: questo è l’obiettivo raggiunto da Aidas, il progetto tecnologico sperimentale sviluppato da Solari spa, azienda con una storia di 300 anni, leader nella fornitura di display di informazione al pubblico a livello globale oltre che di soluzioni hardware e software per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

