Sognando Itaca la vela terapia di AIL salpa da tutta Italia

Sognando Itaca, la vela terapia di AIL, salpa da tutta Italia per portare speranza e rinascita a chi combatte contro leucemie, linfomi e mieloma. Dal cuore del Lago di Garda alle acque di Venezia, questa iniziativa unisce passione e solidarietà in un viaggio straordinario, simbolo di forza e resilienza. Ecco come un sogno può trasformarsi in realtà , ispirando tutti a navigare verso un domani migliore.

Venezia, 6 giu. (askanews) - È stata presentata a Venezia una nuova edizione del progetto di vela terapia "Sognando Itaca", promosso da AIL - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro questi tumori del sangue. Nata nel 2006 sul Lago di Garda, l'iniziativa ha raggiunto il mare nel 2009. "E' una metafora importante - ha detto ad askanews Giuseppe Toro, presidente nazionale di AIL - perché così come l'eroe greco affronta molte insidie, affronta molte difficoltà prima di raggiungere la sua patria, così il paziente di oncematologia affronta insidie, affronta difficoltà per mesi e per anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Sognando Itaca", la vela terapia di AIL salpa da tutta Italia

