softball la sfida tra italposa forlì e mia office pianoro vale il terzo posto in classifica

posto, ma attenzione alle avversarie, determinate a conquistare punti preziosi e risalire la classifica. Un match che promette emozioni intense, tensione e tanti spunti di interesse per gli appassionati di softball. Chi avrà la meglio? La risposta si scriverà sul diamante di Pianoro, dove ogni lancio potrebbe fare la differenza. Restate con noi per scoprire il risultato di questa sfida decisiva!

L’Italposa Forlì sabato sarà di nuovo in campo a Pianoro contro la formazione bolognese delle Blue Girls Pianoro, in programma il derby della Via Emilia, gare valide per la terza giornata del girone di ritorno. La sfida mette in palio il terzo posto in classifica: l'Italposa si trova sul terzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it