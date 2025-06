Sofia di Svezia uscita a sorpresa alla Festa Nazionale con la principessa Ines nata 4 mesi fa

Una sorpresa tra le stelle della famiglia reale svedese: a soli quattro mesi dalla nascita della piccola Ines, la principessa Sofia ha fatto il suo debutto pubblico alla Festa Nazionale con il marito e la neonata. Un gesto di grande affetto che ha commosso i sudditi e rafforzato il legame tra tradizione e modernitĂ . La principessa, vestita con un elegante abito tradizionale blu, ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di figura materna e rappresentativa...

A quattro mesi dalla nascita della piccola Ines, la principessa Sofia di Svezia ha deciso di partecipare alla Festa Nazionale svedese con il resto della famiglia reale e la bimba. Sofia di Svezia e la principessa Ines alle celebrazioni della Festa Nazionale. La principessa, 40 anni, ha partecipato con il marito, il principe Carlo Filippo, all'inaugurazione ufficiale del palazzo reale di Stoccolma: vestita con l' abito tradizionale svedese blu e giallo, Sofia teneva in braccio la piccola Ines, che indossava lo stesso abito della mamma in versione mignon.

In questa notizia si parla di: Principessa Sofia Svezia Festa

