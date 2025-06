Socialità contro il degrado | i cittadini del San Leonardo si incontrano al parco dei Vetrai

Il quartiere San Leonardo si riscopre comunità: cittadini e cittadine si incontrano al Parco dei Vetrai per affrontare insieme il problema del degrado e rafforzare la socialità. Sabato 7 giugno, dalle ore 18, un momento di confronto e solidarietà, nato dall'iniziativa di un residente desideroso di rivitalizzare il proprio quartiere. Insieme, possono cambiare le cose: perché solo uniti possiamo mettere radici più solide e vivere in un ambiente più sicuro.

I cittadini e le cittadine del quartiere San Leonardo si ritroveranno all'interno del parco dei Vetrai di via Milano per parlare e confrontarsi in merito al tema del degrado e della sicurezza. Lo faranno sabato 7 giugno, a partire dalle ore 18. L'idea è venuta ad un residente che, dopo le notizie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Socialità contro il degrado: i cittadini del San Leonardo si incontrano al parco dei Vetrai

In questa notizia si parla di: Degrado Cittadini Leonardo Parco

Microcriminalità e degrado nella frazione, cittadini infuriati: "Viviamo in una terra dimenticata e senza legge" - La Torre di Pescopagano, frazione del Comune di Mondragone, rappresenta un triste simbolo di abbandono e degrado.

"Il parco delle rimembranze in preda a un degrado assoluto" - Il Parco delle Rimembranze in centro storico a Osimo soffre per l’incuria, nonostante sia luogo rappresentativo della storia cittadina. Da msn.com

Parco nel degrado - A chiedersi se quest'area sia in realtà un centro di raccolta di rifiuti dell'Ama è Daniela Penna, residente e utente del parco che ha segnalato a Buongiorno Regione il degrado in cui ancora ... Scrive rainews.it

"Il parco del degrado": dalla mozione disattesa alle richieste di opposizioni e cittadini - Profilattici usati, sesso e prostituzione dietro le siepi: nel parco all’incrocio tra viale dei Romanisti e viale Togliatti, a Torre Spaccata, il degrado avanza. Da tempo i cittadini ... Da romatoday.it

Parco Leonardo, un quartiere dimenticato dall'amministrazione - Canale 10