Social analisi lucida dei giovani

In un’epoca in cui la rapidità della comunicazione mette alla prova la nostra capacità di analisi, Nicoletta Fabio ci invita a riflettere sulla sfida dei giovani giornalisti di oggi. Sperimentare nuovi linguaggi richiede coraggio e attenzione alla verità, elementi fondamentali in un mondo che corre troppo in fretta. Quando La Nazione di Siena ci ha...

Nicoletta Fabio* "Sperimentare nuovi linguaggi approcciandosi al mondo del giornalismo in un momento in cui la comunicazione corre veloce non è certamente facile per le nuove generazioni. Ci vuole sempre tanto coraggio a raccontare la verità. Tempo e coraggio. Comunicare troppo velocemente può portare all’errore. Il giornalista ha il compito e il dovere di analizzare con cura tutto ciò che scrive e racconta. Quando La Nazione di Siena ci ha chiesto quale tema volevamo approfondire per l’edizione 2025 di ’Cronisti in classe’ abbiamo pensato subito all’utilizzo dei social media, che certamente ha ormai condizionato da anni tutto il mondo dell’informazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Social, analisi lucida dei giovani"

