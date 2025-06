snav fino a settembre tutti i weekend partenze da napoli per le isole pontine

Scopri il fascino delle Isole Pontine con SNAV! Fino a domenica 14 settembre, partenze ogni weekend da Napoli Beverello verso Ponza e Ventotene, offrendo un modo semplice e piacevole per vivere queste meraviglie del mare. Approfitta di questa opportunità e inizia a pianificare la tua fuga estiva: le isole ti aspettano con le loro acque cristalline e paesaggi mozzafiato!

