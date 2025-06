Smart spunta il bonus anti-Musk 5 000 euro per lasciare Tesla e passare al suv #5

Smart lancia il suo rivoluzionario SUV elettrico “#5”, pronto a conquistare le strade estive con personalità e stile. Con un bonus fino a 5.000 euro per chi lascia Tesla e ordina dal 17 giugno, tra supervalutazioni e finanziamenti allettanti, questa mossa segna un deciso passo avanti nel mercato dei veicoli elettrici. È il momento di scoprire come la rivoluzione tedesco-cinese possa cambiare il vostro modo di muovervi. La domanda è: siete pronti a fare il grande salto?

La chiamano “#5” ma potrebbe tranquillamente essere “#1” nella classifica dei SUV elettrici con più personalità dell’estate. Smart apre gli ordini il 17 giugno e lo fa in grande stile: tra supervalutazioni, canoni omaggio e finanziamenti quasi da sogno. Ecco servita la rivoluzione elettrica alla tedesca con cuore (anche un po’) cinese. Il colpo grosso? Una supervalutazione da 5.000 euro per chi consegna una Tesla Model 3 o Model Y. Una mossa diretta, al limite della sfacciataggine, verso chi ha fatto dell’elettrico una religione come l’azienda di Elon Musk, che peraltro ha già i suoi bei problemi con l’ex (a questo punto) sodale Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Smart, spunta il bonus anti-Musk. 5.000 euro per lasciare Tesla e passare al suv #5

