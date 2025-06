Slogan graffiti e striscioni Tifosi granata furiosi contro Cairo | Devi vendere

Tra cori infuocati e striscioni taglienti, i tifosi granata contestano con passione il presidente Cairo, desiderosi di vedere il Toro rinascere. La loro voce si fa sentire non solo allo stadio, ma anche al Giro d'Italia, chiedendo un cambiamento deciso. È il momento di far sentire la nostra voce: unisciti a noi e sostieni la lotta per un futuro migliore per il nostro Grande Torino!

Ennesima contestazione nei confronti del presidente del Toro, che i supporter vorrebbero allontanare dalla società . I cori e le rimostranze anche al Giro d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Slogan, graffiti e striscioni. Tifosi granata furiosi contro Cairo: "Devi vendere"

