Sky Sport il Napoli punta forte su Beukema del Bologna

Il Napoli si prepara a rinforzare la difesa con un colpo importante: secondo Sky Sport, l’obiettivo principale è Sam Beukema del Bologna. L’olandese, protagonista di una stagione brillante, potrebbe presto vestire i colori azzurri, portando qualità e solidità alla retroguardia partenopea. Un acquisto che potrebbe cambiare le sorti della squadra e alimentare l’entusiasmo dei tifosi. La trattativa è in fase avanzata e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il suo futuro.

Il Napoli intensifica la sua ricerca di rinforzi difensivi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, è sempre più vicino a Sam Beukema, difensore del Bologna. L’olandese, protagonista di una stagione brillante con 47 presenze e 2 assist, sembra essere il nome in pole per la retroguardia azzurra. L’interesse per Beukema si inserisce in una . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: Sport Napoli Punta Forte

A Napoli la prima edizione dello Sport Kids Festival - Napoli si prepara a festeggiare la prima edizione dello Sport Kids Festival! Il Lungomare Caracciolo diventerà un vivace villaggio dello sport, accogliendo famiglie e giovani atleti.

?Antonio #Conte ha già scelto il suo futuro, e non sarà al #Napoli. Lui ha deciso già da qualche mese. Il fascino del ritorno alla #Juventus è troppo forte. Chi sperava in un colpo di scena con una fumata bianca improvvisa tra Conte e il Napoli dovrà rasseg Partecipa alla discussione

Sempre più ingarbugliato l'intreccio Osimhen Anche l'edizione odierna del Il Mattino conferma come tra il calciatore e la Juventus ci sia ormai un accordo per portare la punta a trasferirsi a Torino Giuntoli, forte di questo accordo, gioca al ribasso è offre Partecipa alla discussione

Sky Sport, il Napoli punta forte su Beukema del Bologna - Il Napoli intensifica la sua ricerca di rinforzi difensivi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, è sempre più vicino a Sam Beukema, difensore del Bologna. L’olandese, protagonista di una stagione ... Secondo dailynews24.it

Il Napoli punta in alto: 300 milioni per un club globale - De Laurentiis rilancia: maxi-investimenti tra mercato, stadio e centro sportivo. Arriva De Bruyne, si sogna la Champions ... Lo riporta stylo24.it

Krol: "Amo Napoli e la sua gente. Come si fa a cedere McTominay per 30 milioni?" - Il leggendario Ruud Krol, ex calciatore dell'Olanda e del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della edizione odierna della Gazzetta dello Sport soffermandosi, tra le altre cose, su ... Secondo msn.com

NAPOLI PUNTA FORTE SU SOULÉ E ALTRI DUE TALENTI!