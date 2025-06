Skateboarding Ostia ospita le prime gare della Coppa del Mondo

Ostia si conferma ancora una volta come epicentro dello skateboarding internazionale, accogliendo con entusiasmo le prime tappe della Coppa del Mondo 2025 dedicata al Park. Dal 6 all’8 giugno, l’iconico “The Spot” sul Lido di Ostia si trasformerà nel palcoscenico di sfide emozionanti e talento incredibile, rafforzando il ruolo di Roma come capitale di questa disciplina giovane, social e in continua rivoluzione. Un evento imperdibile che lascerà il segno e…

Ostia, 6 giugno 2025- Roma torna ad ospitare lo skateboarding per la quinta volta negli ultimi anni e si conferma capitale internazionale della disciplina olimpica piĂą giovane e social di tutte. Un successo certificato dalle prime gare della Coppa del Mondo 2025, dedicate alla specialitĂ del Park, in corso nell’iconico “The Spot” del Lido di Ostia. Competizioni Park che andranno avanti ad Ostia fino a domenica 8 giugno, per poi lasciare spazio allo Street, nel suggestivo scenario di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, fino a domenica 15 giugno. Belle notizie arrivano dagli italiani, tutti autori di ottime prove nelle qualifiche di ieri e tutti nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

