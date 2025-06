skate & surf film festival torna a milano il 21 e 22 giugno 2025 presso gli east end studios di via mecenate

Il 21 e 22 giugno, Milano si trasforma nel cuore pulsante dello skate e del surf, grazie alla rinomata edizione del Skate & Surf Film Festival. Organizzato da Onde Nostre / Block10 in collaborazione con East Market e il sostenuto supporto di Vans, questo evento esclusivo promette un’esperienza unica tra film, cultura urbana e adrenalina. Non perdere l’occasione di vivere due giorni all’insegna dell’azione e dello stile: il divertimento ti aspetta negli East End Studios!

SSFF 2023: Skate and Surf Film Festival Torna a Milano - La settima edizione di Skate and Surf Film Festival Milano diventa la prima tappa Europea itinerante di House of Vans e approda all’Ex Macello, nuova location più ampia e facilmente accessibile a ... Si legge su surfcorner.it