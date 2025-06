Sinner si rifiuta di rispondere a una domanda su Alcaraz | Sappiamo tutti il perché

Jannik Sinner, noto per la sua compostezza e riservatezza, ha scelto di non rispondere alla domanda di Jo-Wilfried Tsonga su Alcaraz, celando forse una strategia o semplicemente il desiderio di mantenere alta la concentrazione. La sua poker face rimane imperturbabile, lasciando spazio a molte interpretazioni. Ma perché, proprio ora, preferisce tacere? La risposta del 23enne altoatesino è...

Una domanda, evitata da Jannik Sinner con la più classica delle poker face. Gliela ha posta l’ex top-10 Jo-Wilfried Tsonga, ai microfoni di Prime Video Francia: “Jannik perché hai così tanta difficoltà ad affrontare Alcaraz? ”, come certifica il bilancio degli scontri diretti tra i due: 7-4 per lo spagnolo, che ha vinto le ultime quattro partite, tra cui l'ultima in finale a Roma pochi giorni fa”. La risposta del 23enne altoatesino è stata diretta: “Penso che io e Carlos sappiamo tutto quello che c'è in gioco prima di ogni partita — ha premesso — Per me l'anno scorso c'è stata una partita importante che ho vinto, anche se era un'esibizione (la finale del Six Kings Slam a Riad, ndr), ma mi ha aiutato perché entrambi cerchiamo costantemente di capire il livello dell'altro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it