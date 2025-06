Sinner si prende la finale del Roland Garros contro un super Djokovic | Cercavo di non pensarci

Sinner conquista la finale del Roland Garros sfidando il temuto Djokovic, un successo che ha sorpreso e entusiasmato gli appassionati di tennis. Con determinazione e nervi d'acciaio, il giovane talento italiano ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. La sua vittoria segna un momento storico per il tennis italiano, lasciandoci con il fiato sospeso: ora, il sogno di conquistare il titolo è più vivo che mai. Continua a leggere per scoprire come si è svolta questa emozionante semifinale.

Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros grazie ad una bella vittoria contro Novak Djokovic. Temeva molto questo match. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

A UN SET DALLA FINALE! Sinner, dopo aver subito il contro-break da Djokovic, risponde con un altro break nell'undicesimo game! Impressionante il nostro numero uno #EurosportTennis #RolandGarros Partecipa alla discussione

INIZIA LA SECONDA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS Jannik Sinner sfida Novak Djokovic per un posto in finale: chi vince sfiderà domenica Carlos Alcaraz Partecipa alla discussione

Roland Garros, Sinner è granitico: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale - Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set, domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz ... ilgiornale.it scrive

Roland Garros: Djokovic battuto, Sinner vola in finale - Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros. Ha battuto Novak Djokovic col punteggio di 6-4, 7-5, dopo 7-6 dopo tre ore e 17' di gioco. Ora l'altoatesino n.1 al mondo se la vedrà co ... Da ansa.it

Jannik Sinner è in finale al Roland Garros per la prima volta in carriera - Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi al mondo: ha vinto in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. È una v ... Come scrive ilpost.it